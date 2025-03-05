Аналитик Абрамов сообщил, что от новых тарифов могут пострадать сами США

Взаимные пошлины, введенные США и Китаем в марте, знаменуют начало новой фазы торгового конфликта между странами. Эксперты, опрошенные «Известиями» , утверждают, что обе стороны тестируют границы своих возможностей и оценивают потенциальные последствия дальнейших ограничений.

Хотя Китай экспортирует всего 15% своих товаров на американский рынок, продажи китайской продукции в США значительно сократились еще во времена президентства Джо Байдена. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что Китай хорошо подготовился к возможной «войне пошлин», и высокие тарифы на китайские товары в США не окажут значительного воздействия на китайскую экономику.

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов выразил мнение, что новые тарифы могут негативно сказаться на американской экономике. По его прогнозам, введение пошлин приведет к росту цен, увеличению процентных ставок Федеральной резервной системы и, как следствие, экономической стагнации в США.