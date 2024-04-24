Аналитик Абрамов раскритиковал планы ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов | 360°

Мир 24 апреля 2024, 16:20 Аналитик Абрамов раскритиковал планы ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов

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Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов. Его раскритиковал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с RT.

«Это какой-то путь к эскалации, когда начинается взаимная национализация даже не самих активов, а доходов от их использования», — подчеркнул эксперт.

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Саму ситуацию можно считать опасным прецендентом с правовой точки зрения, за которым последует взаимный ответ. При этом речь не идет о каких-то огромных суммах, отметил Абрамов. Тех денег не хватит, чтобы рефинансировать какие-то процессы на Украине.