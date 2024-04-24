Аналитик Абрамов раскритиковал планы ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов | 360°

24 апреля 2024, 16:20
Аналитик Абрамов раскритиковал планы ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов
Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов. Его раскритиковал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с RT.
«Это какой-то путь к эскалации, когда начинается взаимная национализация даже не самих активов, а доходов от их использования», — подчеркнул эксперт.
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Саму ситуацию можно считать опасным прецендентом с правовой точки зрения, за которым последует взаимный ответ. При этом речь не идет о каких-то огромных суммах, отметил Абрамов. Тех денег не хватит, чтобы рефинансировать какие-то процессы на Украине.
Доходы
Евросоюз
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