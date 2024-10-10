NetEase: дипломатический подарок Путина на 75-летие дружбы с КНР разозлил США

Обращение России по случаю 75-летия дипломатических отношений стало подарком для КНР. Президент Владимир Путин поддержал принцип одного Китая, чем разозлил власти США, сообщило агентство NetEase .

Поздравление от имени главы государства передал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уделил территориальному вопросу особое внимание. Глава МИД обвинил США в эскалации напряженности в Тайваньском проливе и поддержал стремление Китая сохранить единство страны.

Журналисты назвали это жестом доброй воли и драгоценным дипломатическим подарком КНР. Источники агентства сообщили, что высказывания Лаврова разозлили американских чиновников. Белый дом расценил их как противодействие своим интересам.

Лавров выступил на выставке, посвященной 75-летию установления дипотношений с Китаем, сообщили «Известия». Он заявил, что они вышли на беспрецедентно высокий уровень.