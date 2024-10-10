Американцы разглядели в поздравлении Путина дипломатический подарок Китаю

NetEase: дипломатический подарок Путина на 75-летие дружбы с КНР разозлил США

Фото: РИА «Новости»

Обращение России по случаю 75-летия дипломатических отношений стало подарком для КНР. Президент Владимир Путин поддержал принцип одного Китая, чем разозлил власти США, сообщило агентство NetEase.

Поздравление от имени главы государства передал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уделил территориальному вопросу особое внимание. Глава МИД обвинил США в эскалации напряженности в Тайваньском проливе и поддержал стремление Китая сохранить единство страны.

Журналисты назвали это жестом доброй воли и драгоценным дипломатическим подарком КНР. Источники агентства сообщили, что высказывания Лаврова разозлили американских чиновников. Белый дом расценил их как противодействие своим интересам.

Лавров выступил на выставке, посвященной 75-летию установления дипотношений с Китаем, сообщили «Известия». Он заявил, что они вышли на беспрецедентно высокий уровень.

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