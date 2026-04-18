Американцы готовы заплатить за личный бункер

Стоимость частного бункера в США может составить около шести миллионов рублей

В США цена частного бункера площадью до 200 квадратных метров может составлять около 75 тысяч долларов или около шести миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании Vivos.

Ежемесячная плата за обслуживание составит 209 долларов. Для клиентов предусмотрели программу долгосрочной аренды, когда необходимо отдать 55 тысяч долларов единовременно за пользование в течение 99 лет, а затем оплачивать его обслуживание.

«Бункеры предоставляются в готовом виде, чтобы вы могли оборудовать [его] как нравится. Помещение способно разместить до 24 человек», — добавили в компании.

Интерес к приобретению частных бункеров в США возрос в марте 2026 года. Жители страны начали чаще искать инструкции по возведению персональных убежищ. Больше всего американцев пугает ядерная угроза, поэтому они ищут способы построить подземные сооружения, которые смогут спасти семью при худшем сценарии.