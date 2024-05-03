Американцы допустили новую гражданскую войну в ближайшие годы | 360°

Мир 03 мая 2024, 07:19 Американцы допустили новую гражданскую войну в ближайшие годы Rasmussen Reports: более 40% жителей США назвали вероятной гражданскую войну Freepik

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Мнения американцев по поводу новой гражданской войны разделились. Если 49% участников опроса назвали ее маловероятной, то 41% заявил о риске столкновения в ближайшие годы, сообщила социологическая компания Rasmussen Reports.

В исследовании приняли участие 1105 избирателей США, телефонный и интернет-опросы провели с 21 по 23 апреля. Новая гражданская война произойдет в течение ближайших пяти лет, заявили 41% американцев. С этим тезисом не согласились 49% опрошенных.

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Вооруженное столкновение наиболее вероятно в случае победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, уверены 37% респондентов. Лишь 25% связали риск гражданской войны с переизбранием республиканца Дональда Трампа. Почти треть опрошенных, 30%, заявили, что итоги ноябрьских выборов никак не повлияют на риск эскалации.

Раскол в американском обществе усилился после выборов 2020 года, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. Джо Байден объявил сторонников своего соперника экстремистами.