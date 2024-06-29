Американцу выплатили почти два миллиона долларов из-за оторванного дверью BMW пальца

NYP: владелец BMW получил компенсацию в $1,9 млн за оторванный дверью палец

Фото: Unsplash

Житель Лонг-Айленда получил от компании BMW компенсацию почти в два миллиона долларов за то, что он лишился пальца во время использования автомобиля. Об этом сообщила газета New York Post.

В 2016 году 68-летнему американцу оторвало палец дверью его BMW X5. Он обратился в больницу, но врачи не смогли помочь из-за сильных повреждений. Мужчине пришлось расстаться со своим любимым хобби — игрой в теннис — и учиться по-новому пользоваться ручкой и столовыми приборами.

Присяжные не признали компанию BMW виновной, но подтвердили, что от механизма плавного закрытия дверей пострадали порядка 44 человек. В итоге суд распорядился выплатить мужчине компенсацию в размере 1,9 миллиона долларов. В издании добавили, что американец остался доволен решением присяжных.

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