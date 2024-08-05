Американцев призвали высечь портрет Байдена рядом с Рузвельтом и Линкольном

Пелоси предложила добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Фото: РИА «Новости»

Портрет президента Джо Байдена следует высечь на мемориале-горе Рашмор рядом с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Теодором Рузвельтом и Авраамом Линкольном. Об этом телеканалу CBS News заявила экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«На горе Рашмор уже есть Тедди Рузвельт, и он замечательный. Я не предлагаю его убирать, но было бы неплохо добавить туда и Байдена», — объяснила она.

Пелоси отметила, что Байден стал «последовательным» главой государства. Она также обратила внимание на его «сильное» руководство во время саммита Североатлантического альянса.

Ранее американцы набросились с критикой на Байдена после публикации скандального ролика с его участием. В социальных сетях распространились кадры, где американский лидер сел в пустой самолет, на котором прилетели вернувшиеся из России заключенные для обмена. Комментаторы высмеяли Байдена и предположили, что он таким образом хотел попасть на российскую территорию.

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