Американский военный продавал Китаю секретную информацию

Военному в США грозит 65 лет тюрьмы за продажу секретных документов Китаю

Военнослужащий армии США Корбейн Шульц признался в сборе и передаче секретной информации правительству Китая. Об этом сообщили на сайте Управления по связям с общественностью министерства юстиции США.

«Против Шульца выдвинули обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне, экспорте технических данных, связанных с оборонными изделиями», — отметили в заявлении.

Установлено, что военный передавал секретную информацию человеку, который жил в Гонконге и был связан с китайскими властями. Осужденный успел передать ему десятки секретных военных документов США. За них ему заплатили 42 тысячи долларов.

Слушание по делу назначили на 23 января 2025 года. Американца могут посадить тюрьму на 65 лет по четырем обвинительным статьям.

Агенты ФБР задержали сотрудника ВМС США за попытку продажи секретной информации другим странам. Инженер-ядерщик Джонатан Тойби прятал карты памяти с зашифрованными данными в бутербродах с арахисовым маслом.