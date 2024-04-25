Американский ветеран пожаловался на отмену церемонии в память Встречи на Эльбе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 04:51 Американский ветеран пожаловался на отмену церемонии в память Встречи на Эльбе Ветеран Кон: США отменили церемонию в Арлингтоне, посвященную Встрече на Эльбе Пресс-служба Минобороны

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Американские власти решили отменить торжественную церемонию на национальном кладбище в Арлингтоне, посвященную годовщине исторической Встречи на Эльбе. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

По его словам, американцы всегда приветствовали проведение подобных торжественных мероприятий. В свое время Кон первым возложил венок к памятнику «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище во время церемонии, которую посольство России в Вашингтоне проводило ежегодно.

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«Теперь американская сторона отменила церемонию на Арлингтонском кладбище, и я боюсь, что память о Встрече на Эльбе будет стерта», — признался американец.

По словам Кона, воспоминания об исторической встрече были последней нитью, соединявшей США и Россию. Советские и американские войска встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года.

Посол Анатолий Антонов заявил, что американские власти отказались проводить торжественную церемонию по рекомендации Госдепа, писал RT. Также в прошлом году российским представителям запретили приходить на Национальное кладбище Форт-Ричардсон, где захоронены летчики из СССР.