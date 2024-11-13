Американский суд приговорил военного Тейшейра к 15 годам тюрьмы за утечку данных

AP: в США слившего секретные данные военнослужащего Тейшейра осудили на 15 лет

Суд в США признал 22-летнего военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейра виновным в утечке секретных документов Пентагона. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения, сообщило агентство Associated Press .

Слитые в Сеть секретные данные касались конфликта на Украине. По мнению стороны обвинения, действия американца поставили под угрозу безопасность США, нанесли ущерб отношениям с другими государствами и подвергли опасности военнослужащих.

Тейшейр являлся специалистом по информационным технологиям и отвечал за военные коммуникационные сети. Военнослужащий распечатал секретные материалы, а затем распространил их фотографии в Сети. Перед задержанием мужчина попытался скрыть свое преступление: он разбил, а затем выбросил планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.

Секретные данные он опубликовал в онлайн-группе в Discord. Среди слитых файлов была информация о боях за Артемовск и планах НАТО по укреплению ВСУ,