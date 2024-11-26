Американский сценарист и режиссер Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет

Сценарист Джим Абрахамс, известный по работе с фильмами «Аэроплан», «Полицейский отряд», «Голый пистолет» и другими, умер 26 ноября в США, сообщил The Hollywood Reporter его сын Джозеф. Режиссеру было 80 лет.

Абрахамс участвовали в создании более 20 известных фильмов, а также много работал с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Сценарист приложил руку к «Очень страшному кино», а также создал «Горячие головы!» Последние годы жизни он посвятил благотворительности.

«Наполненный шутками и каламбурами, юмор Цукера, Абрахамса и Цукера, или ZAZ, как их стали называть, был быстрым, неистовым и просто откровенно глупым. Пародия была их специализацией. Все было созрело для насмешек — чем абсурднее, тем лучше», — отметили журналисты.

Они добавили, что Абрахам умер «естественной смертью».