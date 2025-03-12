Американский пограничник заставлял женщин показывать грудь

Бывший агент пограничного патруля США Шейн Миллан вынуждал иностранок обнажать грудь на камеру в обмен на разрешение остаться в стране. Ему грозит тюремный срок и крупный штраф, сообщил телеканал NBC News .

Мужчина работал на острове Уэллсли в округе Джефферсон в штате Нью-Йорк. Его работа заключалась в том, чтобы удаленно проводить собеседования с приезжими и подписывать документы для нахождения в США до судебных слушаний.

В августе 2023 года Миллан воспользовался служебным положением и потребовал от женщины показать грудь, чтобы якобы подтвердить наличие татуировки. При этом присутствовала ее годовалая дочь. Он проделал это еще с несколькими иностранками, но потом попался.

«Миллан признался, что сказал этим женщинам, что его просьбы были направлены на законный досмотр, связанный с въездом в Соединенные Штаты, но он знал, что его требования показать грудь жертв были направлены на его собственное удовлетворение», — сообщила прокуратура.

На слушании 7 марта бывший пограничник признал вину. Ему грозит два года тюрьмы и 200 тысяч долларов штрафа. Суд вынесет приговор в начале июля.

Ранее беженцы обвинили власти Алжира в жестоком обращении. Пограничники отбирали у них документы, деньги и средства связи, а потом высаживали в пустыне без воды.