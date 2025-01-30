Американский фигурист Маравилла не попал на разбившийся самолет из-за собаки

Путешествующий с собакой американский фигурист Джон Маравилла заявил, что не попал на разбившийся в Вашингтоне самолет из-за размера своего питомца. В комментарии РИА «Новости» спортсмен пояснил, что во время регистрации на рейс ему объявили, что животное слишком велико для переноски.

Маравилла добавил, что такое заявление представителя авиакомпании его удивило, потому что это был обратный рейс и в прошлый раз никаких проблем не было.

«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал, что моя собака слишком велика для переноски», — рассказал фигурист.

Спортсмен добавил, что домой ему пришлось ехать на машине.

Самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом H-60 во время захода на посадку в Вашингтоне. Пассажирское воздушное судно от удара упало в реку Потомак.

На борту самолета находились известные фигуристы и тренеры, которые возвращались с чемпионата США. По последним данным, спасатели достали из воды более 30 тел жертв авиакатастрофы.