Американский бомбардировщик перебросили на остров Гуам

Пентагон: США перебросили бомбардировщик B-1B на Гуам для поддержки миссий

США отправили на остров Гуам в западной части Тихого океана бомбардировщик, который примет участие в текущих миссиях военных. Об этом сообщила пресс-служба Индо-Тихоокеанского командования Пентагона.

«Бомбардировщик B-1B прибыл для поддержки рутинных миссий», — заявили военные.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer использовали для прорыва системы ПВО противника, доставки крылатых ракет и прикрытия. В январе один такой самолет разбился во время тренировочного полета на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте. Члены экипажа успели катапультироваться.

Гуам входит в архипелаг Марианские острова и имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. На нем находятся военно-морская база Апра-Харбор и авиабаза Андерсен.

Пентагон также увеличил стоимость контракта с оружейной корпорацией Lockheed Martin. К 2028 году она произведет партию систем залпового огня.