Пилясов назвал американские усилия попыткой закрепить контроль над территорией легальным путем, подчеркнув, что стратегия направлена на экономический захват, а не физическое принуждение. Американские дипломаты заявляли о желании приобретения острова как важного элемента укрепления национальной безопасности, а посол США в Дании был приглашен на беседу в МИД Дании после заявлений представителя США по делам Гренландии о включении острова в юрисдикцию США.

Эксперт привел научные данные, показывающие, что экономические успехи англосаксонских государств за последние 30 лет носили нестабильный характер. Страны Запада испытывают нехватку ресурсов для поддержания экономического роста и пытаются компенсировать это экспансией в регионы с богатыми природными ресурсами, такими как арктические районы. По мнению Пилясова, территориальные притязания объясняются желанием преодолеть внутренние ограничения и расширить географию влияния.