Американские правозащитники подали в суд на Байдена

Организация ACLU (Американский союз гражданских свобод) от лица правозащитников подала в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Поводом для обращения в судебную инстанцию стало ужесточение миграционной политики. Об этом сообщила пресс-служба ACLU.

Правозащитники возмутились из-за того, что американский лидер запретил принимать прошения об убежище от нелегалов, находящихся на южной границе государства. Байден также сократил с шести лет до шести месяцев время рассмотрения уже поданных прошений.

По мнению ACLU, указы главы государства ограничили доступность политического убежища и тем самым поставили под угрозу жизни тысяч людей. Правозащитники напомнили, что им уже удавалось оспорить в суде аналогичные инициативы бывшего президента Дональда Трампа, который тогда находился у власти.

Ранее помощники экс-лидера США разработали план по беспрецедентному подавлению иммиграции. В случае избрания Трампа Белый дом может депортировать из США порядка 20 миллионов человек.