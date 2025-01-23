Американская журналистка Кэндис Оуэнс снова подняла тему гендерной принадлежности супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Она заявила в соцсети Х, что 30 января предоставит доказательства, что первая леди Франции — мужчина.
Оуэнс обратилась к президенту и попросила перед публикацией доказательств ответить ей честно, является ли его супруга мужчиной или женщиной. Также журналистка потребовала предоставить фотографии Брижит в юности.
В марте прошлого года президент Франции впервые высказался по поводу обвинений в адрес его супруги. Макрон признался, что его беспокоят подобные слухи о возлюбленной, но он назвал эти инсинуации атаками женоненавистников. Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии, заявил французский лидер.
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