Американская спецслужба разработала план на случай отправки Трампа в изолятор | 360°

Мир 24 апреля 2024, 14:15 Американская спецслужба разработала план на случай отправки Трампа в изолятор ABC: Секретная служба США обсудила план по охране Трампа в случае ареста Michael Nigro / Global Look Press

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Республиканца Дональда Трампа обвинили в неуважении к суду и разглашении информации о свидетелях по делу о подкупе порноактрисы Стефани Клиффорд. Специалисты Секретной службы США обсудили, как организуют положенную бывшему президенту охрану в случае его ареста, сообщил телеканал ABC News.

Во время и после очередного слушания Трамп назвал судью Хуана Мерчана конфликтным, а тот в ответ пригрозил наказанием за неуважение к суду. По информации издания, на этот раз политика могут лишь оштрафовать. Если он продолжит совершать провокационные выходки и пренебрегать постановлением суда о неразглашении информации о свидетелях, то Трампу грозит краткосрочное заключение.

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«Мы пока не добиваемся наказания в виде тюремного заключения. Но обвиняемый, похоже, надеется на это», — сказал помощник окружного прокурора Крис Конрой.

Секретная служба США провела совещание по этому поводу. Источники телеканала заявила, что спецслужба обсудила способы обеспечения безопасности Дональда Трампа за решеткой. По закону силовики обязаны охранять президента даже после его отставки.

В одном только 2023 году Трамп стал фигурантом четырех уголовных дел, сообщил RT. Его обвинили в подлоге финансовой документации, сговоре ради штурма Капитолия и других преступлениях.