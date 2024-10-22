Американская разведка предупредила Венгрию о надвигающейся угрозе

Telex: США сообщили Венгрии о вооруженной акции на годовщину событий 1956 года

Власти Соединенных Штатов предупредили Венгрию об угрозе вооруженной акции на годовщину восстания 1956 года. Об этом сообщило издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

«На выходных венгерские службы получили информацию от американских партнеров о том, что молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции, <…> запланированной на ближайшее время», — отметили авторы материала.

Целью акции, по данным американской разведки, могут стать некоторые «охраняемые лица». Об этом властей Венгрии предупредили около двух недель назад.

Авторы статьи уточнили, что спецслужбы задержали в пабе Legenda в Будапеште шестерых мужчин и женщин. Однако у них нашли только страйкбольные ружья и минимум одно охолощенное оружие.

Восстание в Венгрии произошло в октябре–ноябре 1956 года. Тогда народ выступил против просоветского режима, мятеж подавили.