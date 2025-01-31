Американская медсестра танцевала тверк над головами инвалидов ради видео в Tik-Tok

NYP: в США задержали сиделку за эксплуатацию инвалидов ради блога в Tik-Tok

Юную американку, которая танцевала над головами инвалидов ради видео в Tik-Tok, задержали. Об этом сообщила газета The New York Post .

Пользователи Сети обратили внимание на ролики 19-летней медработницы из Джорджии Лукреции Кормассы Коян и потребовали, чтобы правоохранительные органы привлекли ее к ответственности.

В одном из видео девушка в медицинской форме танцевала, стоя на подлокотниках кресла, где сидел пациент. В другом — делала то же самое с мужчиной, сидевшим на стуле. В обоих случаях головы людей с ограниченными возможностями были между ног у медработницы.

Еще до задержания аккаунт Кон удалили из Tik-Tok. Ей предъявили обвинения в эксплуатации инвалидов и отправили в тюрьму. Позже она внесла залог в размере 7,5 тысячи долларов и вышла из-под стражи.

В Санкт-Петербурге ранее няня издевалась над подростком с инвалидностью. Мать девочки сообщила, что нашла на ее теле укусы и засосы.