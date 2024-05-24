Американская Barbara поможет Польше следить за Россией

WION: Польша закупила в США аэростаты для слежки за границей с РФ и Белоруссией

Польша купила у США четыре разведывательных аэростата Barbara с радиолокационным оборудованием. С их помощью военные смогут отслеживать ситуацию на границе с Россией и Белоруссией, сообщил WION .

Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку четырех систем радиотехнических аэростатов Barbara стоимостью 960 миллионов долларов. Подвешенные к летательным аппаратам радары способны выявлять дроны, ракеты, самолеты и другие объекты в радиусе 300 километров.

Новое оборудование задействуют в мониторинге воздушного пространства на границе с Украиной, Белоруссией и Россией. Системы развернут к 2027 году.

«Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти системы. Это соглашение определяет нашу безопасность», — заявил Косиняк-Камыш.

В 2022 году польские власти распорядились построить заграждение на границе с Калининградской областью. Они опасались наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.