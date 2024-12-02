Американка вырезала сердце новорожденному сыну

Полиция обвинила 17-летнюю американку в убийстве своего ребенка. После родов она вырезала его сердце перочинным ножом и решила похоронить тело на заднем дворе, сообщил Daily Mail .

Летисия Родригес из штата Джорджия родила в собственной постели, но шесть часов скрывала смерть ребенка от близких. Родственники застали ее за выкапыванием ямы на заднем дворе, нашли в доме мертвого мальчика и вызвали полицию.

Приехавшим офицерам девушка сказала, что пыталась снять складным ножом пуповину с шеи младенца, сильно ранила, а затем вырезала его сердце. Полицейские сначала доставили ее в больницу Wellstar Kennestone, а после лечения — в Центр содержания под стражей взрослых округа Кобб без права на внесение залога. Прокурор обвинил Родригес в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах, сокрытии смерти, надругательстве над телом и его оставлении.

В Южной Каролине в убийстве приемной дочери обвинили победительницу шоу «Худшие повара в Америке» Ариэль Робинсон и ее мужа Джерри Остина Робинсона. Девочка умерла из-за ударов тупым предметом.