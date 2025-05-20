Американка умерла на восемь минут и полностью изменила свою жизнь

DM: в США женщина умерла на 8 минут и увидела заполненный цифрами тоннель

Сердце 25-летней женщины остановилось на восемь минут, а спустя это время она вернулась к жизни с полностью измененным взглядом на нее.

«Смерть — иллюзия, наше время на Земле — это еще не конец», — заявила Лафферти.

Благодаря клинической смерти американка «обрела себя» и стала духовным гидом, чтобы помогать людям проходить духовную трансформацию и справляться с хроническими заболеваниями.

Брианна уверена, что научилась в видении летать, «потеряла руку» и видела туннель, наполненный цифровыми кодами и голубым светом. При этом никакой боли она не почувствовала.

Ранее врач объяснил галлюцинации во время клинической смерти.