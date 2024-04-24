Американка Тина Герлак, которой сейчас 106 лет, назвала труд главным секретом долголетия | 360°

Мир 24 апреля 2024, 12:26 Американка Тина Герлак, которой сейчас 106 лет, назвала труд главным секретом долголетия

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Жительница американского штата Вашингтон Тина Герлак в разговоре с телеканалом KING-TV назвала главный секрет своего долголетия. На данный момент женщине 106 лет.

По ее словам, человек всегда должен быть чем-то занят и много трудиться. Также важно соблюдать хорошее отношение к другим людям и не думать, что деньги сделают вас бессмертным.

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«Относитесь к другим хорошо. Потому что деньги на тот свет не заберешь. Трудитесь изо всех сил, делайте свою работу, платите по счетам», — процитировал сайт kp.ru женщину.

Как заметила внучка пенсионерки, ее бабушка действительно никогда не сидела без дела и искала интересное для себя занятие.