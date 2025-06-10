Американист Васильев рассказал, что интересы отдельных штатов в США по закону стоят в приоритете

В США сложилась сложная ситуация с распределением полномочий между федеральными властями и администрациями штатов, заявил американист Владимир Васильев в эфире телеканала «Звезда» . Он подчеркнул, что американская Конституция предусматривает приоритет законов штатов над федеральным законодательством в большинстве вопросов внутренней политики.

Васильев отметил, что губернаторы штатов обладают большими полномочиями в вопросах, касающихся территории и гражданского порядка в штатах. Федеральная власть, в свою очередь, имеет полномочия вмешиваться в ситуацию, если это оправдано общенациональными интересами и требованиями национальной безопасности.

Рассмотрение иска губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома против решения президента Дональда Трампа направить Нацгвардию в Лос-Анджелес для борьбы с нелегальной миграцией является примером такого спора. Васильев подчеркнул, что разрешение этого дела Верховным судом США повлияет на распределение властных полномочий между государством и отдельными штатами.

Возможные последствия судебного решения также влияют на международную репутацию США, так как борьба с нелегальной миграцией затрагивает гуманитарные вопросы и международные обязательства страны.