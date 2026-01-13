Американист Синельников-Оришак заявил, что законопроект об аннексии Гренландии нужен лишь для пиара

Американист и публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал законопроект об аннексии Гренландии Соединенными Штатами. Об этом сообщил « Абзац ».

Специалист счел инициативу лишь способом привлечения внимания и подчеркнул малую вероятность ее реализации.

«Заявления в конгрессе о Гренландии — это самопиар. Такой законопроект не будет принят», — отметил аналитик.

По его мнению, даже сам президент США Дональд Трамп не представляет, как поступить в данной ситуации. Нет никаких законных способов присоединения Гренландии к США, будь то создание ассоциированной территории или иной формы интеграции, пояснил политолог.