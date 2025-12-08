Американист Синельников-Оришак сообщил, что Китай завоевывает рынок выгодными условиями

Китай выходит на новые рынки благодаря более привлекательным условиям, нежели предлагают традиционные участники, особенно США. Об этом заявил американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, китайская политика направлена на расширение своего присутствия в мире, используя существующие возможности для закрепления позиций в перспективных регионах.

«И естественно, если кто-то туда приходит, то кто-то вынужден подвинуться или вообще уходить», — отметил аналитик.

Синельников-Оришак подчеркнул, что подобная линия поведения характерна для Китая в разных уголках мира, включая Африку.