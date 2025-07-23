Соединенные Штаты вновь погрузились во внутриполитические баталии. Политолог-американист Андрей Шитов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» подчеркнул, что скандал по делу финансиста Джеффри Эпштейна способен ударить по репутации обеих партий, поскольку политическое противостояние перешло в плоскость личной грязи.

«Это полная грязь. И кого она больше запачкает из этих американских враждующих сторон — это еще большой вопрос», — отметил специалист.

Напомним, правящие республиканцы обвинили демократов в фабрикации доказательств против президента Дональда Трампа. Демократы же ответили встречными обвинениями, связав главу государства с финансистом Джеффри Эпштейном. По словам аналитика, очередная попытка сместить акценты грозит оставить пятна на всех вовлеченных сторонах.