Американист Романов обратил внимание на «двойственный подход» Трампа ко внешней политике
Подход президента США Дональда Трампа ко внешней политике носит двойственный характер. Такое мнение высказал американист Роман Романов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, такая позиция проявляется, в частности, в отношениях с Европейским союзом, который мешает переговорам по украинскому кризису.
«Трампу Евросоюз не нравится, но он не может просто не учитывать их мнение, потому что они попросту мешают переговорному процессу», — отметил аналитик.
Он пояснил, что соответствующий подход позволяет Соединенным Штатам балансировать между поддержкой диалога и интересами военно-промышленного комплекса, обеспечивая стабильность ситуации и предотвращая обострение напряженности.