По его словам, такая позиция проявляется, в частности, в отношениях с Европейским союзом, который мешает переговорам по украинскому кризису.

«Трампу Евросоюз не нравится, но он не может просто не учитывать их мнение, потому что они попросту мешают переговорному процессу», — отметил аналитик.

Он пояснил, что соответствующий подход позволяет Соединенным Штатам балансировать между поддержкой диалога и интересами военно-промышленного комплекса, обеспечивая стабильность ситуации и предотвращая обострение напряженности.