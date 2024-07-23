Американист Ордуханян заявил, что Трамп будет мстить причастным к покушению

Дональд Трамп, по мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, определенно будет мстить тем, кто причастен к покушению на него. Таким мнением он поделился с «Ридусом» .

Эксперт отметил, что Трамп понимает важность не оставлять своих противников безнаказанными. В прошлый раз он обещал отправить Хиллари Клинтон за решетку, но своего обещания не выполнил. Также не стал расследовать действия семьи нынешнего президента США Джо Байдена. Это обернулось для него весьма тяжелыми четырьмя годами в качестве хозяина Белого дома.

«Больше он эту ошибку не повторит — если, конечно, опять станет президентом США», — заявил Ордуханян.

При этом, по его оценке, месть Трампа будет избирательной. Скорее всего, он сосредоточится на своих политических оппонентах. Что касается представителей бизнес-структур, которые могут быть связаны с политиками, то Трамп вряд ли станет с ними разбираться, поскольку это может обернуться для него серьезными последствиями. В итоге Дональд будет мстить лишь тем, кто непосредственно участвовал в покушении, добавил эксперт.