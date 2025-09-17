Американист Ордуханян заявил, что конфликт Трампа и Сороса на руку России

По словам аналитика, американский лидер намерен действовать решительно, основываясь на вновь полученных документах. Это связано с предстоящими промежуточными выборами в Палату представителей в 2026 году и последующими президентскими выборами 2028-го.

«Трамп сейчас предусмотрительно избавляется от тех одиозных фигур, которые, безусловно, будут участвовать в этих выборах и играть не на стороне Трампа», — высказался эксперт.

На взгляд политолога, внутренние политические конфликты в США благоприятствуют интересам России. Чем сильнее страна погружается в собственные проблемы, тем меньше внимания уделяют вмешательству в дела других государств, пояснил Ордуханян.