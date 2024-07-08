Американист Ордуханян выразил уверенность в том, что Джо Байдена заменят на президентских выборах

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT выразил уверенность в том, что Джо Байдена заменят во время предстоящих президентских выборов в США из-за его несостоятельности.
Ранее СМИ сообщили, что группа крупных спонсоров Демократической партии направила письмо Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.
Ордуханян уверен, что Байдена «сливают» из-за его невозможности проводить вменяемую глобалистскую политику. По его словам, нынешний американский лидер не выполнил возложенные на него функции, и теперь ему просто не верят.