Американист Ордуханян выразил уверенность в том, что Джо Байдена заменят на президентских выборах

Американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT выразил уверенность в том, что Джо Байдена заменят во время предстоящих президентских выборов в США из-за его несостоятельности.

Ранее СМИ сообщили, что группа крупных спонсоров Демократической партии направила письмо Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Ордуханян уверен, что Байдена «сливают» из-за его невозможности проводить вменяемую глобалистскую политику. По его словам, нынешний американский лидер не выполнил возложенные на него функции, и теперь ему просто не верят.

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