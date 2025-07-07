Американист Ордуханян назвал желание Маска создать новую партию импульсивным решением

Американист и политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с телеканалом «Звезда» оценил перспективу основания новой политической партии America Party («Партия Америки») американским предпринимателем Илоном Маском как непроработанное и импульсивное решение. По его мнению, данное предложение носит скорее развлекательный характер и отражает эмоциональное отношение Маска к сложившейся политической ситуации.

Ордуханян подчеркнул, что инициатива возникла внезапно и не имела глубокого политического обоснования. Ранее такие проекты создавались без серьезного планирования и оказывались неэффективными. По его оценке, желание создать собственную партию могло мотивироваться личным разочарованием и обидой на президента США Дональда Трампа.

Создание новой партии может оказать негативное влияние на Республиканскую партию, создавая путаницу и дестабилизируя внутреннюю обстановку накануне предстоящих выборов. Более того, по словам политолога, само появление инициатив вроде America Party демонстрирует неспособность Маска выступать зрелым политическим лидером.