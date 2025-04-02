Американист Ордуханян: Маск выполнил задачу в команде Трампа

Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с RT заявил, что Илон Маск выполнил свою задачу в команде Дональда Трампа.

Эксперт отметил, что основной причиной ухода Маска стали проблемы в бизнесе.

«В данной ситуации Маск, как возмутитель спокойствия, выполнил свою функцию. Он принял на себя огромное количество первоначального негатива, который посыпался на администрацию со стороны разных политических сил», — подчеркнул Ордуханян.

Американист добавил, что Маску необходимо исправить положение в Tesla и выполнить обязательства перед акционерами. Политолог считает, что предприниматель помог Трампу преодолеть сложный начальный период и продолжит поддерживать его.