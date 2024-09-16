Американист Можегов связал покушение на Трампа с нагнетанием ненависти со стороны демократов

Американист Владимир Можегов в беседе с телеканалом «Звезда» связал очередное покушение на Дональда Трампа с нагнетанием ситуации со стороны Демократической партии.

Эксперт считает, что демократы бросили все свои силы на уничижение Трампа, даже пугая людей тем, что их настигнет фашизм.

«Посыл совершенно понятный: „Мы должны спасти демократию, ужас-ужас, грядет Трамп, это фашизм, это кошмар, это смерть нашей демократии“», — сказал Можегов.

Американист предположил, что даже после выборов гражданская война на ментальном уровне будет лишь усиливаться в стране.