Американист Лозанский: слухи о ямайском происхождении Харрис не повлияют на выбор Демпартии

В Сети появились материалы, якобы свидетельствующие о том, что родиной вице-президента США Камалы Харрис является Ямайка. Однако биография не помешает политику в предвыборной гонке, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с ИА НСН .

По его словам, происхождение Харрис не повредит ее имиджу, а также не повлияет на выбор Демпартии.

«Аналогичная история была с Обамой (Барак Обама, экс-президент США — прим. ред.), родившимся в Кении, но как-то все успокоилось», — высказался эксперт.

Он также предположил, что демократы сделали ставку на Харрис из-за ее гендерной принадлежности. На взгляд Лозанского, в партии считают, что Дональд Трамп вряд ли станет использовать оскорбления против женщины, добавил сайт «Аргументы и факты».