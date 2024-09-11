Американист Лозанский: дебаты Трампа и Харрис не принесли никаких конкретных результатов

В США прошли дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Они не принесли никаких конкретных результатов, сообщил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, Трамп не смог повторить успех, как в случае дебатов с Байденом, и отправить в нокаут Камалу Харрис. Все обвинения кандидатов друг против друга уже были известны, ничего нового зрители не услышали.

Если не произойдет чего-либо непредвиденного, предсказать итоги выборов в США будет сложно, отметил Лозанский.