Американист Лозанский: дебаты Трампа и Харрис не принесли никаких конкретных результатов

В США прошли дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Они не принесли никаких конкретных результатов, сообщил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, Трамп не смог повторить успех, как в случае дебатов с Байденом, и отправить в нокаут Камалу Харрис. Все обвинения кандидатов друг против друга уже были известны, ничего нового зрители не услышали.
Если не произойдет чего-либо непредвиденного, предсказать итоги выборов в США будет сложно, отметил Лозанский.
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