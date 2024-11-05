Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что допускает свое поражение на выборах. В беседе с RT мнение по данному поводу высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

По его словам, соответствующая риторика направлена на тех, кто еще не принял решение по своему выбору на голосовании. Таким образом их призывают поддержать более сдержанного Трампа, пояснил политолог.

«И вот он сейчас, в день выборов, когда многие в Соединенных Штатах придут голосовать, когда многие еще все-таки не определились, как они будут голосовать, он свой образ делает более сдержанным, скажем так, мудрым», — добавил эксперт.

На взгляд Ярыгина, Трамп придерживается электоральной тактики, направляя сигнал множеству неопределившихся избирателей.