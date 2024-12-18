Американист Ярыгин заявил, что слова Трампа о Канаде бьют по имиджу Трюдо

Слова Дональда Трампа о том, что он превратит Канаду в 51-й штат США, больно бьют по имиджу Трюдо. Таким мнением в беседе с RT поделился доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Собеседник считает, что Трамп таким образом посылает сигнал о том, что с США придется договариваться на тех условиях, на которых Дональд Трамп хочет.

«Когда Дональд Трамп говорит о том, что он будет повышать тарифы — а он уже повышал тарифы на канадскую продукцию, на природные ресурсы, на готовую продукцию, — они понимают, что для них это будет очень болезненно», — сказал американист.

В Канаде понимают зависимость страны от США, поэтому премьер-министр Джастин Трюдо хочет всячески минимизировать возможные риски, связанные с экономикой.