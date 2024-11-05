Американист Ярыгин: у Трампа есть прочные основания для победы на выборах

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин указал на отсутствие фаворита в ходе избирательной кампании в США. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, страна демонстрирует кризис политического лидерства.

«Нынешние выборы — они всего лишь индикатор того, что Соединенные Штаты оказались в политическом кризисе. Такие выборы отчаяния — непонятно, за кого голосовать», — высказался американист.

На его взгляд, прочные основания для победы имеет Дональд Трамп. Ярыгин напомнил о результатах опросов, демонстрирующих одинаковую поддержку основных кандидатов. Однако существует большая группа людей, которые открыто не говорят о поддержке Трампа, пояснил специалист.