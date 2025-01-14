Американист Ярыгин обвинил власти Калифорнии в сложной ситуации с пожарами

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин рассказал, какие факторы могли повлиять на масштабные пожары в Калифорнии. Его слова передал RT .

Собеседник считает, что если кого-то и критиковать в сложившейся ситуации, то власти штата.

«Сложившаяся природная ситуация не нова для Калифорнии: лесные пожары, которые бушуют в этот период времени (с сентября по февраль), — типичная история», — сказал Ярыгин.

Эксперт указал на отсутствие необходимого количества профессиональных огнеборцев и отсутствие организованной противопожарной системы с наличием воды. По его словам, люди, которые задействованы в тушении, в 80% случаев — добровольцы.