Американист Ярыгин: некоторые министерства в США подвергнутся существенному реформированию

Некоторые министерства в Соединенных Штатах после переизбрания Дональда Трампа на пост президента подвергнутся существенному реформированию. Таким мнением в беседе с RT поделился доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Он напомнил, что Министерство по повышению эффективности правительства США возглавят американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами.

«И в этом тандеме Илон Маск более радикален, Вивек — практико-ориентированным главой представляется этого органа», — сказал аналитик.

Ярыгин не уверен, что представители бизнес-культуры смогут эффективно принимать политические и административные решения в такой огромной стране.