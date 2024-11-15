Американист Ярыгин: некоторые министерства в США подвергнутся существенному реформированию

Некоторые министерства в Соединенных Штатах после переизбрания Дональда Трампа на пост президента подвергнутся существенному реформированию. Таким мнением в беседе с RT поделился доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Он напомнил, что Министерство по повышению эффективности правительства США возглавят американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами.
«И в этом тандеме Илон Маск более радикален, Вивек — практико-ориентированным главой представляется этого органа», — сказал аналитик.
Ярыгин не уверен, что представители бизнес-культуры смогут эффективно принимать политические и административные решения в такой огромной стране.
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