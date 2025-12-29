Американист Дудаков заявил, что Зеленский не смог убедить Трампа принять позицию, выгодную Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не смог убедить Дональда Трампа принять позицию, выгодную Украине. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Согласно его комментариям, украинский лидер вернулся домой без ощутимых достижений.

Политолог выразил сомнения относительно перспектив предоставления финансовой помощи Украине в рамках предстоящих бюджетных процедур США.

