Американист Дудаков заявил, что политическая ситуация в США осложнится с началом ноября

Политолог и американист Малек Дудаков в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» подчеркнул, что ситуация в США, возникшая из-за политического кризиса и временного закрытия федеральных учреждений (шатдауна), осложнится с началом ноября.

Он указал, что разногласия между республиканцами и демократами усиливают проблемы с финансированием государственных программ и выплатами зарплат государственным служащим.

Дудаков отметил, что с 1 ноября начнутся задержки выплат по социальным программам и зарплатам различным категориям бюджетных работников. Он подчеркнул, что обе стороны находятся в глубокой оппозиции друг к другу, что препятствует достижению компромисса.

Однако, по мнению политолога, в долгосрочной перспективе демократы извлекут политическую выгоду из сложившейся ситуации.