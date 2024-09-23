Американист Дудаков высказал мнение, что связь России, Китая, Ирана и КНДР будет вести к ослаблению позиции США

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT прокомментировал сообщение из СМИ, в котором говорится, что администрация США обеспокоена скоростью и интенсивностью связей Китая, Ирана, КНДР и России.
По словам собеседника издания, укрепление сотрудничества названных стран связано с уменьшением влияния США.
«Американцы продолжают вести такую довольно глупую политику давления на все эти страны», — сказал он.
Дудаков добавил, что странам, на которых распространяются западные санкции, приходится объединяться «в плане противостояния с американским истеблишментом».
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