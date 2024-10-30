Американист Дудаков связал слова Байдена об ударе по военным КНДР на территории Украины с отчаянием

Российский политолог, американист Малек Дудаков в разговоре с RT прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что ВСУ должны ударить по военным КНДР в случае их появления на территории Украины.

Собеседник назвал это заявление отчаянием, которое царит в Белом доме. Обсуждение войск КНДР помогает сохранить Вашингтону «шаткий консенсус», считает Дудаков.

«В случае смены власти в Белом доме и прихода Трампа, объемы траншей на украинском направлении будут резко сокращаться», — сказал собеседник.

Ранее Байден сообщил, что ВСУ должны бить по северокорейским военнослужащим, если те зайдут на территорию Украины.