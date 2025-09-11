Американист Дудаков отметил рост политического насилия в США

Политолог Малек Дудаков обратил внимание на беспрецедентный взлет политического насилия, зафиксированный в Соединенных Штатах за последнее время. Об этом сообщил RT .

Специалист напомнил, что подобное наблюдалось в стране в 1960–70-е годы. Тогда произошли убийства Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Аналитик указал на похожие ситуации, произошедшие недавно.

«Два покушения на Дональда Трампа и убийство очень популярного консервативного блогера Чарли Кирка», — напомнил эксперт.

Как отметил политолог, с 2019 года число убийств в США выросло на 40%. По его словам, политическое насилие связано с расколом и культурными войнами внутри страны, добавила «Свободная пресса».