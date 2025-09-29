Американист Дудаков отметил, что возможный шатдаун в США не окажет серьезного влияния на экономику страны

Политолог Малек Дудаков проанализировал ситуацию, связанную с возможным прекращением работы правительства США, известным как «шатдаун». Он подчеркнул, что подобные события происходили неоднократно и не оказали значительного негативного влияния на экономику страны или мировую экономику в целом, написал NEWS.ru .

Основная причина незначительности последствий заключается в том, что такие периоды временного прекращения работы госучреждений касаются в первую очередь сотрудников, работающих в офисах федеральных ведомств. Значительная часть функций исполнительной власти продолжает осуществляться автоматически или поддерживается штатовскими организациями, сообщил «ФедералПресс».

В основном страдают регионы, где сконцентрированы бюрократические структуры, такие как округ Колумбия, а также прилегающие округа штата Виргиния и Мэриленд. В случае наступления шатдауна многие служащие оказываются в неоплачиваемом отпуске, что влияет на их доходы и экономический уклад данных территорий.

Текущие политические дискуссии вокруг бюджетных ассигнований связаны с желанием администрации президента Дональда Трампа увеличить давление на Демократическую партию, которая сопротивляется принятию одобренного республиканцами бюджета на 2025 год. Дудаков вспомнил предыдущий рекордный по длительности шатдаун, который продолжался 35 дней при предыдущей администрации.