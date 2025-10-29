Американист Дудаков назвал цели азиатского турне Трампа не вполне очевидными

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что азиатское турне президента США Дональда Трампа — это больше о торговых маневрах и блефе перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, чем о реальных достижениях. Об этом написало радио Sputnik .

Дудаков отметил, что первая часть поездки прошла без заметных ошибок, но и без значительных прорывов. Белый дом заключил торговые сделки с Малайзией и Камбоджей, а также предварительные соглашения с Таиландом и Вьетнамом. Однако снижения тарифов не произошло, подчеркнул политолог.

Он добавил, что сделка по редкоземельным металлам, подписанная в Токио, выглядит скорее символической, так как Япония сама зависит от китайских поставок. Текущие проблемы японских автопроизводителей Suzuki и Nissan, а также американского Ford, по мнению Дудакова, демонстрируют реальную зависимость от Китая в автопроме.