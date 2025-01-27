Американист Дудаков назвал провальной идею по выходу Калифорнии из состава США

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива по выходу Калифорнии из состава США заведомо проваленная, поскольку в Конституции страны нет механизма для такого процесса.

Собеседник добавил, что даже если бы референдум по вопросу выхода штата из состава страны закончился бы успехом, там бы просто появилась комиссия, которая должна была бы изучить вопрос независимости Калифорнии.

«Калифорния очень зависима от финансовой помощи федерального центра», — сказал Дудаков.

Ранее газета The New York Post писала о планах Калифорнии покинуть США. Инициатива «Калифорнийский выход» получила разрешение на законный сбор подписей.